Informations pratiques

Beaumont-en-Auge

Equidays – Visite de Beaumont-en-Auge à cheval

Place de Verdun Beaumont-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Balade dans un joli village du Pays d’Auge

Je me présente, Virginie, Diplômée d’état en équitation, (BEES) j’ai fait l’expérience de tenir rapidement mon propre centre équestre durant plusieurs années à Villerville, par la suite, j’ai entrainé les chevaux de courses à l’hippodrome de Deauville, après quelques années, j’ai acquis 6 Ha sur la commune de Glanville à 10 mn de Deauville, pour élever mes chevaux, les débourrer et les préparer, est né le DOMAINE DE L’ATLAS aujourd’hui labélisé par la FFE : TOURISME EQUESTRE et CHEVAL BIEN ETRE.

Passionnée de chevaux et expérimentée, aujourd’hui je vous accueille avec vos chevaux pour des pensions à la carte, un jour, une semaine, un mois, une année, pension box, pension travail, pension coaching, si vous n’êtes que de passage, vous pouvez être logé en chambre d’hôte, airb&b proche du DOMAINE

DE L’ATLAS.

Vous souhaitez découvrir les chevaux, vous pouvez également séjourner et venir faire une balade à cheval, 1h, 2h, 4h ou bien une randonnée à cheval d’une journée complète avec pique-nique organisé par le Domaine de l’Atlas, je me ferais un plaisir de vous faire découvrir la campagne du Pays d’auge, des sentiers balisés nous permettent d’aller jusqu’à la plage de Deauville. .

Place de Verdun Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie +33 6 63 76 99 62

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English : Equidays – Visite de Beaumont-en-Auge à cheval

A stroll through a pretty village in the Pays d’Auge

L’événement Equidays – Visite de Beaumont-en-Auge à cheval Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme