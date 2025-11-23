Équilibre alimentaire et santé une approche scientifique et culinaire InterContinental Lyon-Hotel Dieu Lyon 2e Arrondissement

Équilibre alimentaire et santé une approche scientifique et culinaire

InterContinental Lyon-Hotel Dieu 20 quai Jules Courmont Lyon 2e Arrondissement Rhône

En marge du congrès des Journées Francophones de Nutrition, qui auront lieu à Lyon du 10 au 12 décembre 2025, une conférence gratuite sur le thème Équilibre alimentaire et santé une approche scientifique et culinaire est ouverte à toutes et tous !

English :

In conjunction with the Journées Francophones de Nutrition conference, to be held in Lyon from December 10 to 12, 2025, a free conference on the theme of Balanced diet and health: a scientific and culinary approach is open to all!

German :

Am Rande des Kongresses Journées Francophones de Nutrition , der vom 10. bis 12. Dezember 2025 in Lyon stattfindet, findet eine kostenlose Konferenz zum Thema Ausgewogene Ernährung und Gesundheit: ein wissenschaftlicher und kulinarischer Ansatz statt, an der alle teilnehmen können!

Italiano :

In concomitanza con la conferenza Journées Francophones de Nutrition, che si terrà a Lione dal 10 al 12 dicembre 2025, è aperta a tutti una conferenza gratuita sul tema Alimentazione equilibrata e salute: un approccio scientifico e culinario !

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Francófonas de Nutrición, que se celebrarán en Lyon del 10 al 12 de diciembre de 2025, se organiza una conferencia gratuita sobre el tema Alimentación equilibrada y salud: un enfoque científico y culinario

