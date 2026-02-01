« Équilibre au bord du monde » – un spectacle des élèves de cycle 1 & 2 d’art dramatique Auditorium du conservatoire Georges Bizet Paris

D’un côté, un polar fantastique dont l’intrigue se noue dans les toilettes d’une entreprise, d’après « Les toilettes de l’entreprise » de Tristan Choisel. De l’autre, une foule qui, un beau matin, envahit le boulevard Haussmann à Paris et imagine ses propres devenirs révolutionnaires, dans « Pat Cat Chut », un carnaval révolutionnaire de Grégoire Vauquois.

C’est à partir de ces deux univers distincts que les élèves des 1er et 2e cycles du département Théâtre, sous la direction d’Agnès Proust, construisent leur projet de mi-parcours, consacré au travail du chœur et à la découverte des écritures contemporaines.

Cette première expérience de plateau face au public donne lieu à un travail collectif autour de la parole chorale, de l’espace, du corps et de la relation au partenaire, à découvrir le 13 février dans Équilibre au bord du monde.

Le vendredi 13 février 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Auditorium du conservatoire Georges Bizet 3 place Carmen 75020 Paris



