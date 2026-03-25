Équilibre, déséquilibre : à l’instant de basculer ! Pavillon Carré de Baudouin Paris

Le chorégraphe William Forsythe affirme que « l’équilibre n’est qu’un moment suspendu dans le mouvement. » Pour Merce Cunningham, « le mouvement commence quand le corps perd son équilibre. » Et Doris Humphrey privilégie la chute et la reprise dans l’organisation du mouvement, il s’agit de « s’écarter d’une position d’équilibre et y retourner ».

L’équilibre, notamment sur une jambe, est une figure familière de la danse. Pourtant, les déséquilibres sont tout aussi importants. Chutes, inclinaisons, suspensions, rebonds, bascules… La danse s’en régale. La vie aussi !

Sous la houlette de Georgey Souchette, de jeunes danseuses et danseurs, qui étudient au Conservatoire municipal Georges Bizet, proposeront de multiples renversements du mouvement dansé. Geisha Fontaine lancera plusieurs pistes sur les allers-retours entre équilibre et déséquilibre dans la création chorégraphique.

Avec Geisha Fontaine, chorégraphe et chercheuse en danse (Mille Plateaux Associés), Georgey Souchette chorégraphe en danse contemporaine et jazz et les élèves du conservatoire Georges Bizet (20e arrondissement).

Déambulation dansée dans les espaces d’exposition – En entrée libre

Déambulation dansée au Carré de Baudouin avec Geisha Fontaine et Georgey Souchette, accompagnés des élèves du conservatoire Georges Bizet (20e)

Le jeudi 02 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

En entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-02T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T19:00:00+02:00_2026-04-02T20:00:00+02:00

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/equilibre-desequilibre-episode-2/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr



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