Equilibre et Prévention des chutes CCAS de Gannat Gannat

Equilibre et Prévention des chutes

CCAS de Gannat 14, allée des tilleuls Gannat Allier

Le CCAS organise un atelier équilibre et prévention des chutes tous les jeudis, de 14h30 à 15h30 jusqu’au 4 décembre ( 10 séances hors vacances scolaires).

CCAS de Gannat 14, allée des tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 60 67 73 ccas@ville-gannat.fr

English :

The CCAS is organizing a balance and falls prevention workshop every Thursday, from 2:30 to 3:30 pm until December 4 (10 sessions outside school vacations).

German :

Das CCAS organisiert bis zum 4. Dezember jeden Donnerstag von 14:30 bis 15:30 Uhr einen Workshop zum Thema Gleichgewicht und Sturzprävention ( 10 Sitzungen außerhalb der Schulferien).

Italiano :

Il CCAS organizza un laboratorio di equilibrio e prevenzione delle cadute ogni giovedì dalle 14.30 alle 15.30 fino al 4 dicembre (10 sessioni escluse le vacanze scolastiche).

Espanol :

La CCAS organiza un taller de equilibrio y prevención de caídas todos los jueves de 14.30 a 15.30 horas hasta el 4 de diciembre (10 sesiones excluidas las vacaciones escolares).

