Equimotricité Kergustiou Le Saint

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

Date(s) :

2025-10-29

L’équimotricité avec poney est une activité agréable où les enfants et leur poney évoluent ensemble de manière quasi autonome. Le but de l’activité est le développement psychomoteur de l’enfant. Le poney entre dans le jeu comme partenaire affectif, relationnel et moteur des enfants en action. Les enfants sont accueillis à partir de 18 mois. Entre 18 mois et 3 à 4 ans, marcher à côté du poney est très compliqué, ce sont donc les parents accompagnants qui assurent le relais. .

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

