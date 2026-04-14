EQUINOX AU HALL W – HOUSE TO TECHNO, Halle Weetamix, Châtelaine
EQUINOX AU HALL W – HOUSE TO TECHNO, Halle Weetamix, Châtelaine vendredi 24 avril 2026.
EQUINOX AU HALL W – HOUSE TO TECHNO 24 et 25 avril Halle Weetamix
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-25T00:00:00+02:00 – 2026-04-25T08:00:00+02:00
EQUINOX — 24 AVRIL @ WEETAMIX
Une traversée sonore de 18h à 8h du matin.
Un voyage en 3 dimensions, 3 ambiances, 1 seule énergie.
Prépare-toi pour une expérience immersive avec :
13 DJs
3 DJ booths — 3 univers différents
De l’afternoon vibe jusqu’au peak time du matin, la musique évolue avec le temps :
Afro House → House → Tech & Melodic → Techno Peak Time
BILLETTERIE
Early Bird : 15 CHF
Sur place (Jour J) : 20 CHF
WEETAMIX — 24 avril
Viens tôt. Reste tard.
EQUINOX n’est pas une soirée — c’est un passage.
Halle Weetamix Chemin J.-Ph.-De-SAUVAGE 37, 1219 Châtelaine Châtelaine 1220 http://www.weetamix.com [{« type »: « link », « value »: « https://fr.ra.co/events/2402956 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/halle-weetamix/
EQUINOX — 24 AVRIL @ WEETAMIX
Equinox