EQUINOX AU HALL W – HOUSE TO TECHNO, Halle Weetamix, Châtelaine

EQUINOX AU HALL W – HOUSE TO TECHNO 24 et 25 avril Halle Weetamix

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T00:00:00+02:00 – 2026-04-25T08:00:00+02:00

EQUINOX — 24 AVRIL @ WEETAMIX

Une traversée sonore de 18h à 8h du matin.

Un voyage en 3 dimensions, 3 ambiances, 1 seule énergie.

Prépare-toi pour une expérience immersive avec :

13 DJs

3 DJ booths — 3 univers différents

De l’afternoon vibe jusqu’au peak time du matin, la musique évolue avec le temps :

Afro House → House → Tech & Melodic → Techno Peak Time

BILLETTERIE

Early Bird : 15 CHF

Sur place (Jour J) : 20 CHF

WEETAMIX — 24 avril

Viens tôt. Reste tard.

EQUINOX n’est pas une soirée — c’est un passage.

Halle Weetamix Chemin J.-Ph.-De-SAUVAGE 37, 1219 Châtelaine Châtelaine 1220 http://www.weetamix.com [{« type »: « link », « value »: « https://fr.ra.co/events/2402956 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/halle-weetamix/

EQUINOX — 24 AVRIL @ WEETAMIX

Equinox