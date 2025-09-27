Equinoxe d’Automne Buxy

Salle des Fêtes Buxy Saône-et-Loire

Début : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

« Solstices à Buxy » fête l’équinoxe d’automne.

A 17h Compagnie Cirko Senso, TouTouYouToo. A grands coups de jogging et aérobic, ces deux ex-bimbos à paillettes nous prouveront par leurs jongleries, acrobaties, et tours de magie de grande illusion qu’il n’y a décidément pas d’âge pour le cirque !

A 20h30 TOPICK, Le bureau des solutions. A la tête d’une “start up” qu’il monte sous nos yeux, Topick propose des solutions simples et désopilantes pour doper sa compétitivité. .

Salle des Fêtes Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 28 03 53 solstices.buxy@protonmail.com

