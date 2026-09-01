Equinoxe d’Automne Salle des fêtes de montendre Montendre
mardi 22 septembre 2026 · Salle des fêtes de montendre · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Equinoxe d’Automne
Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Après l’annulation du solstice d’été, c’est place à l’équinoxe d’automne ce 22 septembre à la salle des fêtes de Montendre !
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Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 71 90 59 andronysiaque@gmail.com
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English :
Following the cancellation of the summer solstice, it’s time for the fall equinox on September 22 at the Montendre community hall!
L’événement Equinoxe d’Automne Montendre a été mis à jour le 2026-09-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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