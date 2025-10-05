Equinoxe de Paix Saint Martin de Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville
12 Route de l’Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-10-05 17:00:00
fin : 2025-10-05 18:30:00
2025-10-05
La Maison illuminée jouera dans le site exceptionnel de l’église abbatiale Saint Georges à Saint Martin de Boscherville, accompagnée des jeunes voix brillantes de l’ensemble vocal du conservatoire de Rouen (chef de chœur Karl Espinasse) & La Maison Illuminée en formation ensemble orchestral
**Le programme**
F. Schubert chant des esprits au-dessus de l’eau / Gott ist mein Hirt
S. Barber Agnus Dei (version vocale d’après le fameux ADAGIO for STRINGS)
F. Schubert La Messe en Sol majeur
**Les artistes**
Jeune choeur & solistes du conservatoire de Rouen, chef de chœur Karl Espinasse
Anne Dumont Orgue
Jennifer Rio Violon
Cécile Tref Violon
Mathilde Ricque Alto
Thibault Leroy Violoncelle
Gwendal Etrillard Contrebasse
O. Sallaberger direction .
12 Route de l’Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com
