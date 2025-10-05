Equinoxe de Paix Saint Martin de Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville

12 Route de l’Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05 18:30:00

2025-10-05

La Maison illuminée jouera dans le site exceptionnel de l’église abbatiale Saint Georges à Saint Martin de Boscherville, accompagnée des jeunes voix brillantes de l’ensemble vocal du conservatoire de Rouen (chef de chœur Karl Espinasse) & La Maison Illuminée en formation ensemble orchestral

**Le programme**

F. Schubert chant des esprits au-dessus de l’eau / Gott ist mein Hirt

S. Barber Agnus Dei (version vocale d’après le fameux ADAGIO for STRINGS)

F. Schubert La Messe en Sol majeur

**Les artistes**

Jeune choeur & solistes du conservatoire de Rouen, chef de chœur Karl Espinasse

Anne Dumont Orgue

Jennifer Rio Violon

Cécile Tref Violon

Mathilde Ricque Alto

Thibault Leroy Violoncelle

Gwendal Etrillard Contrebasse

O. Sallaberger direction .

12 Route de l’Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

