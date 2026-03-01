Equinoxe militant : Hommage au Héroïnes de la Lutte contre l’Esclavage et la Colonisation MACVAC 19 Paris

Équinoxe militant

HEROÏNES DES LUTTES CONTRE L’ESCLAVAGE ET LA COLONISATION

3 comédiennes convoquent, dans un rituel imaginé pour l’occasion, la mémoire de femmes qui se sont battues pour la liberté. Elles célèbrent l’équinoxe de Printemps, mais aussi la Journée Internationale pour l’Elimination de la Discrimination Raciale*

C’est par la voix de plusieurs militantes du MRAP, que les paroles de ces héroïnes seront entendues : lectures, évocations, extraits pour témoigner de l’engagement passé et présent et introduire à la découverte de cette magnifique exposition.

* proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1966 et célébrée chaque année à cette date, pour commémorer le 21 mars 1960 où, à Sharpeville (Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l’apartheid.

avec les comédiennes Julia Alimasi, Naïsiwon El Aniou, Manon Jomain et les femmes militantes du MRAP.

coordination et mise en scène : Naïsiwon El Aniou

Rendez-vous à partir de 18h30

Début du rituel à 19h00

Equinoxe militant. Hommage aux Héroïnes des Luttes contre l’esclavage et la Colonisation » une performance théâtrale coréalisée par le MRAP et la Cie Le Makila où trois comédiennes s’associent à plusieurs militantes du MRAP pour faire revivre l’esprit et la mémoire de ces héroïnes.

Le samedi 21 mars 2026

de 18h30 à 20h35

gratuit

Réservations :

+33153728910

maison.asso.19@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

MACVAC 19 20, rue Edouard Pailleron 75020 Paris

+33153728910 maison.asso.19@paris.fr



