Équipe de Foot Écuries de Baroja Anglet

Équipe de Foot

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Être deux et sonner comme dix, c’est un peu la définition d’Équipe de Foot depuis 2015. Il est vrai que le combo formé d’Alex (chant, guitare) et Michaël (chant, batterie) se plaît à défendre un rock à la fois noise, pop, garage et lo-fi. Repéré par Odezenne, le groupe assure dès l’automne 2016 leur première partie en France, Belgique, Angleterre et Suisse. S’ensuivent trois albums, dont le dernier réalisé par Johannes Buff au Shorebreaker Studio de Tarnos. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

English : Équipe de Foot

L’événement Équipe de Foot Anglet a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Anglet