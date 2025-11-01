Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Equipe de France masculine de Handball: France Vs Italie Pau samedi 1 novembre 2025.

Palais des sports Pau Pyrénées-Atlantiques

Le Palais des Sports accueillera l’équipe de France masculine pour le premier match de la saison samedi 1er novembre à 17h30 face à l’Italie.
La billetterie est ouverte !   .

Palais des sports Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

