Equipe de France masculine de Handball: France Vs Italie

Palais des sports Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Le Palais des Sports accueillera l’équipe de France masculine pour le premier match de la saison samedi 1er novembre à 17h30 face à l’Italie.

La billetterie est ouverte ! .

Palais des sports Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Equipe de France masculine de Handball: France Vs Italie

German : Equipe de France masculine de Handball: France Vs Italie

Italiano :

Espanol : Equipe de France masculine de Handball: France Vs Italie

L’événement Equipe de France masculine de Handball: France Vs Italie Pau a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Pau