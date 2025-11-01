Equipe de France masculine de Handball: France Vs Italie Pau
Palais des sports Pau Pyrénées-Atlantiques
Le Palais des Sports accueillera l’équipe de France masculine pour le premier match de la saison samedi 1er novembre à 17h30 face à l’Italie.
La billetterie est ouverte ! .
Palais des sports Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
