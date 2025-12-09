Equi’Périgord: Spectacle de Noël Retour vers le futur Saint-Cyprien

Equi’Périgord: Spectacle de Noël Retour vers le futur

Retour vers le futur à Equi Périgord

Samedi 20 décembre à 19h

Le spectacle de Noël des cavaliers du centre équestre

Entrée gratuite-Tombola

Restauration sur réservation

Pechboutier à Saint Cyprien

Info-Réservations: 05 53 29 61 45

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 61 45

English : Equi’Périgord: Spectacle de Noël Retour vers le futur

Back to the future at Equi Périgord

Saturday December 20th at 7pm

The equestrian center’s Christmas show

Free admission-Tombola

Catering on reservation

Pechboutier in Saint Cyprien

Info-Reservations: 05 53 29 61 45

