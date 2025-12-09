Equi’Périgord: Spectacle de Noël Retour vers le futur Saint-Cyprien
Equi’Périgord: Spectacle de Noël Retour vers le futur Saint-Cyprien samedi 20 décembre 2025.
Equi’Périgord: Spectacle de Noël Retour vers le futur
Saint-Cyprien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Retour vers le futur à Equi Périgord
Samedi 20 décembre à 19h
Le spectacle de Noël des cavaliers du centre équestre
Entrée gratuite-Tombola
Restauration sur réservation
Pechboutier à Saint Cyprien
Info-Réservations: 05 53 29 61 45
Retour vers le futur à Equi Périgord
Samedi 20 décembre à 19h
Le spectacle de Noël des cavaliers du centre équestre
Entrée gratuite-Tombola
Restauration sur réservation
Pechboutier à Saint Cyprien
Info-Réservations: 05 53 29 61 45 .
Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 61 45
English : Equi’Périgord: Spectacle de Noël Retour vers le futur
Back to the future at Equi Périgord
Saturday December 20th at 7pm
The equestrian center’s Christmas show
Free admission-Tombola
Catering on reservation
Pechboutier in Saint Cyprien
Info-Reservations: 05 53 29 61 45
L’événement Equi’Périgord: Spectacle de Noël Retour vers le futur Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-12-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne