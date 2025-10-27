Equitation Dressage Saint-Front

Equitation Dressage Saint-Front lundi 27 octobre 2025.

Equitation Dressage

Centre équestre Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 09:00:00

fin : 2025-10-27 12:00:00

Date(s) :

2025-10-27

De 9h à 12h: dressage ( à partir du niveau galop 1)

Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.

.

Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31

English :

9am to 12pm: dressage (from galop 1 level)

Registration by message to 06 18 09 37 31.

German :

Von 9 bis 12 Uhr: Dressur (ab Galop 1)

Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.

Italiano :

Dalle 9.00 alle 12.00: dressage (dal livello galop 1)

Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.

Espanol :

De 9h a 12h: doma clásica (a partir del nivel galop 1)

Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.

L’événement Equitation Dressage Saint-Front a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal