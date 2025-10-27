Equitation Dressage Saint-Front
Equitation Dressage Saint-Front lundi 27 octobre 2025.
Equitation Dressage
Centre équestre Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2025-10-27 09:00:00
fin : 2025-10-27 12:00:00
2025-10-27
De 9h à 12h: dressage ( à partir du niveau galop 1)
Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.
Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31
English :
9am to 12pm: dressage (from galop 1 level)
Registration by message to 06 18 09 37 31.
German :
Von 9 bis 12 Uhr: Dressur (ab Galop 1)
Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.
Italiano :
Dalle 9.00 alle 12.00: dressage (dal livello galop 1)
Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.
Espanol :
De 9h a 12h: doma clásica (a partir del nivel galop 1)
Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.
L’événement Equitation Dressage Saint-Front a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal