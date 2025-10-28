Equitation Examen galop 1 Saint-Front

Equitation Examen galop 1 Saint-Front mardi 28 octobre 2025.

Equitation Examen galop 1

Centre équestre Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-10-28 09:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

2025-10-28

De 9h à 12h: préparation examen galop 1

De 14h à 17h: passage de l’examen galop 1

Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.

Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31

English :

9am to 12pm: Gallop 1 exam preparation

2pm to 5pm: Gallop 1 exam

Registration by message to 06 18 09 37 31.

German :

Von 9 bis 12 Uhr: Vorbereitung auf die Prüfung Galop 1

Von 14h bis 17h: Ablegen der Prüfung Galop 1

Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.

Italiano :

Dalle 9 alle 12: preparazione all’esame di galoppo 1

Dalle 14.00 alle 17.00: esame di galoppo 1

Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.

Espanol :

De 9:00 a 12:00: preparación del examen Gallop 1

De 14:00 a 17:00: examen Gallop 1

Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.

