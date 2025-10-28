Equitation Examen galop 1 Saint-Front
Equitation Examen galop 1 Saint-Front mardi 28 octobre 2025.
Equitation Examen galop 1
Centre équestre Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 09:00:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
Date(s) :
2025-10-28
De 9h à 12h: préparation examen galop 1
De 14h à 17h: passage de l’examen galop 1
Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.
.
Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31
English :
9am to 12pm: Gallop 1 exam preparation
2pm to 5pm: Gallop 1 exam
Registration by message to 06 18 09 37 31.
German :
Von 9 bis 12 Uhr: Vorbereitung auf die Prüfung Galop 1
Von 14h bis 17h: Ablegen der Prüfung Galop 1
Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.
Italiano :
Dalle 9 alle 12: preparazione all’esame di galoppo 1
Dalle 14.00 alle 17.00: esame di galoppo 1
Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.
Espanol :
De 9:00 a 12:00: preparación del examen Gallop 1
De 14:00 a 17:00: examen Gallop 1
Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.
L’événement Equitation Examen galop 1 Saint-Front a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal