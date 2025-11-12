EQUITATION INTERNATIONAUX DU CŒUR D’HÉRAULT CONCOURS COMPLET 1, 2, 3 ÉTOILES Le Pouget

EQUITATION INTERNATIONAUX DU CŒUR D’HÉRAULT CONCOURS COMPLET 1, 2, 3 ÉTOILES

Domaine des Trois Fontaines Le Pouget Hérault

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-16

2025-11-12

Du mercredi 12 au dimanche 16 novembre, le Domaine équestre des Trois Fontaines accueille cavaliers et chevaux parmi les meilleurs mondiaux, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d’équitation.

Le Centre équestre des Trois Fontaines organise, avec le concours de la Ville du Pouget, de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son traditionnel Concours Complet d’Equitation, les Internationaux du Cœur d’Hérault, sous l’égide de la Fédération Equestre Internationale.

Dressage, Cross et Saut d’obstacles, mettront en valeur l’excellence et le savoir-faire des cavaliers de haut niveau dans un cadre exceptionnel.

Village exposants et restauration sur place. .

English :

From Wednesday November 12 to Sunday November 16, the Domaine équestre des Trois Fontaines welcomes some of the world?s finest riders and horses, making this an unmissable event for all equestrian enthusiasts.

German :

Von Mittwoch, dem 12., bis Sonntag, dem 16. November, empfängt die Domaine équestre des Trois Fontaines die besten Reiter und Pferde der Welt, ein Muss für alle Liebhaber des Reitsports.

Italiano :

Da mercoledì 12 a domenica 16 novembre, il Domaine équestre des Trois Fontaines accoglierà alcuni dei migliori cavalieri e cavalli del mondo, rendendo questo evento imperdibile per tutti gli appassionati di equitazione.

Espanol :

Del miércoles 12 al domingo 16 de noviembre, el Domaine équestre des Trois Fontaines acogerá a algunos de los mejores jinetes y caballos del mundo, lo que lo convierte en una cita ineludible para todos los aficionados a la hípica.

