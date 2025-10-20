Equitation journée prépa Galop 1 Saint-Front

Equitation journée prépa Galop 1

Centre équestre Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 70 EUR

Début : 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-20

Lundi 20/10: de 9h à 17h: découverte et préparation (galop 1)

Mardi 21/10 de 14h à 17h: passage de l’examen galop 1

Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.

Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31

English :

Monday 20/10: 9am to 5pm: discovery and preparation (galop 1)

Tuesday 21/10 from 2pm to 5pm: galop 1 exam

Registration by message to 06 18 09 37 31.

German :

Montag, 20.10.: von 9 bis 17 Uhr: Kennenlernen und Vorbereitung (Galopp 1)

Dienstag, 21.10. von 14 bis 17 Uhr: Ablegen der Prüfung Galop 1

Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.

Italiano :

Lunedì 20/10: dalle 9.00 alle 17.00: scoperta e preparazione (galop 1)

Martedì 21/10 dalle 14.00 alle 17.00: esame galop 1

Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.

Espanol :

Lunes 20/10 de 9h a 17h: descubrimiento y preparación (galop 1)

Martes 21/10 de 14h a 17h: examen galop 1

Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.

