Equitation Le Touquet Classic

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-07

CSI1*, CSI3*, CSIAm-A, CSI-YH

Parc Equestre, Zone Concours.

Le groupe GRANDPRIX et la ville du Touquet-Paris-Plage sont ravis d’annoncer cette nouvelle édition du TOUQUET CLASSIC, qui accueillera cette année encore son prestigieux CSI 3*.

Pendant quatre jours, le Parc équestre du Touquet-Paris-Plage vibrera au rythme des compétitions de Saut d’Obstacles, qui se dérouleront sur une nouvelle piste en sable. Pas moins de 250 cavaliers et 550 chevaux sont attendus, représentant plus de 25 nations.

Parmi les temps forts à ne pas manquer figurent deux épreuves qualificatives prévues jeudi et vendredi ayant pour finalité le Grand Prix 1m55 de la ville du Touquet, de niveau CSI 3*, programmé dimanche après-midi. Le samedi, le traditionnel Derby, lors duquel chevaux et cavaliers se mesureront à un parcours mêlant obstacles mobiles et naturels, promet également un magnifique spectacle.

ANIMATIONS A DECOUVRIR

– Le Food Court et sa variété de stands culinaires.

– Le village exposants, où des professionnels et artisans passionnés vous présenteront leurs produits et services.

– Les activités pour enfants au Classic Kids baptêmes à poney, ateliers coloriages, jeux gonflables avec OJEM…

– Le Classic Bar , espace convivial avec ses animations musicales.

– L’épreuve Jump & Drive , course en équipe mêlant parcours d’obstacles et relai automobile. .

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com

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English :

L’événement Equitation Le Touquet Classic Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-03 par Le Touquet