Equithérapie Aspach-Michelbach

Equithérapie

15 route de Thann Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Séance d’équithérapie pour adolescents, favorisant confiance, gestion des émotions et communication au contact du cheval.

Séance d’équithérapie destinée aux adolescents. Encadrée par un professionnel, elle propose un travail au sol avec le cheval pour développer confiance, gestion des émotions et communication. Un moment d’échange et d’apaisement dans un cadre sécurisé et bienveillant. .

15 route de Thann Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 41 50 00 harmoniequine.equitherapie68@gmail.com

English :

Equitherapy sessions for teenagers, promoting confidence, emotional management and communication through contact with the horse.

