Eras nostas istuèras, nos histoires Saison 2

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Retrouvez la deuxième saison de la lecture-spectacle d’Hélène Force et Manuelle Denisse. Un temps de partage qui entremêle textes de Miqueu de Camelat, récits de la vallée collectés et contes pour le bonheur de tou.te.s.

Boissons locales sur place.

Deuxième saison d’une série d’histoires en direct du Val d’Azun.

Épisode 3 Bourrasques dans le foyer …

Épisode 4 Placée comme vachère à l’âge de 12 ans.

.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

English :

Enjoy the second season of Hélène Force and Manuelle Denisse’s reading-show. A time of sharing that interweaves texts by Miqueu de Camelat, collected stories of the valley and tales for the enjoyment of all.

Local drinks on site.

Second season in a series of stories from the Val d’Azun.

Episode 3: Gusts of wind in the fireplace …

Episode 4: Placed as a cowherd at the age of 12.

German :

Die zweite Saison der Leseshow von Hélène Force und Manuelle Denisse geht in die zweite Runde. Eine gemeinsame Zeit, in der Texte von Miqueu de Camelat, gesammelte Erzählungen aus dem Tal und Märchen miteinander verschmelzen, um alle zu erfreuen.

Lokale Getränke vor Ort.

Zweite Staffel einer Reihe von Geschichten aus dem Val d’Azun.

Folge 3: Windstöße in der Feuerstelle …

Folge 4: Mit 12 Jahren als Kuhhirtin verdingt.

Italiano :

Godetevi la seconda stagione della lettura-spettacolo di Hélène Force e Manuelle Denisse. Un momento di condivisione che combina testi di Miqueu de Camelat, storie raccolte nella valle e racconti per tutti.

Bevande locali a disposizione.

Seconda stagione di una serie di storie della Val d’Azun.

Episodio 3: Raffiche di vento nel camino…

Episodio 4: A 12 anni viene messo a fare il mandriano.

Espanol :

Disfrute de la segunda temporada de la lectura-espectáculo de Hélène Force y Manuelle Denisse. Un momento para compartir, combinando textos de Miqueu de Camelat, historias recogidas del valle y cuentos para todos los públicos.

Bebidas locales disponibles.

Segunda temporada de una serie de cuentos del Val d’Azun.

Episodio 3: Ráfagas de viento en la chimenea …

Episodio 4: Colocado como pastor de vacas a los 12 años.

