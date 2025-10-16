Erasmus Days | Soirée d’intégration des volontaires européens Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Erasmus Days | Soirée d’intégration des volontaires européens Jeudi 16 octobre, 19h00 Maison de l’Europe – Europa Nantes Loire-Atlantique

Début : 2025-10-16T19:00:00 – 2025-10-16T21:00:00

Soirée d’intégration des volontaires européens, mais pas seulement !

Quiz Blind-test Défis

Animé par le duo Nord du Poitou.

Rendez-vous à 19h à la Maison de l’Europe à Nantes !

Maison de l’Europe à Nantes