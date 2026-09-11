Informations pratiques

Chartres

Erasmusday – Atelier Info Jeunes Chartres

2 Rue des Fleurs Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Intervention auprès des élèves du Campus Franz Stock de Mignières pour leur faire découvrir les différentes opportunités de mobilité : études, stages, volontariat ou emploi à l’étranger.

L’occasion de découvrir les dispositifs existants, les aides possibles et les conseils pratiques pour préparer son projet de départ ! .

2 Rue des Fleurs Chartres 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Presentation for students at the Franz Stock Campus in Mignières to introduce them to various mobility opportunities: studying, internships, volunteering, or working abroad.

L’événement Erasmusday – Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES