Oyez, maraudeur ! Suspends ton pas, retiens ton souffle, et écarquille tes yeux ébaubis. Voici le grand retour des aventuriers d’ebenaum !

Un jeu de rôle, drôle, accessible, flexible, épique et sympathique.

Nous vous retrouverons pour ce nouvel opus du cycle. Les deux mondes désormais connectés fourbissent leurs armes, car chacun est une menace pour l’autre.

Ebenaum est un univers ouvert à tous les niveaux de participants et mettant l’accent sur l’amusement avant le jeu et la flexibilité. Pour autant, vous aurez la possibilité de trouver de tout sur nos évènements et de forger le personnage de vos souhaits aussi délirant soit-il. Notre petite communauté est tout autant bienveillante et participe au grand spectacle du Grandeur Nature avec passion et entrain. Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux évènements précédents pour se faire une place. .

2 Rue du Château

Celon 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 7 50 97 36 15 ebenaum@gmail.com

English :

Hear ye, marauders! Pause your step, hold your breath, and widen your stupefied eyes. The ebenaum adventurers are back!

A role-playing game that’s fun, accessible, flexible, epic and friendly.

German :

Hört, ihr Marodeure! Halte deinen Schritt an, halte den Atem an und öffne deine Augen vor Erstaunen. Hier ist die große Rückkehr der Abenteurer von Ebenaum!

Ein Rollenspiel, das witzig, zugänglich, flexibel, episch und sympathisch ist.

Italiano :

Udite, predoni! Fermate i vostri passi, trattenete il respiro e allargate gli occhi stupefatti. Gli avventurieri di ebenaum sono tornati!

Un gioco di ruolo divertente, accessibile, flessibile, epico e amichevole.

Espanol :

¡Escuchad, merodeadores! Detened vuestros pasos, aguantad la respiración y abrid los ojos estupefactos. ¡Los aventureros de ebenaum han vuelto!

Un juego de rol divertido, accesible, flexible, épico y amistoso.

