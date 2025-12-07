ERIC BAERT – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

ERIC BAERT – L'ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban dimanche 7 décembre 2025.

ERIC BAERT Début : 2025-12-07 à 16:00. Tarif : – euros.

Erick Baert, un imitateur différent.Dans le milieu de l’imitation se pose toujours le dilemme entre la caricature amusante ou la performance vocale époustouflante. À travers son spectacle, Erick a choisi son camp en vous promettant de vivre 100 concerts à lui tout seul.Un feu d’artifice vocal qui explose à la vitesse du son.Le public et la presse le décrivent comme un extraterrestre, un O.V.N.I de l’imitation ! Entendez par là un Organe Vocal Non Identifiable.

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82