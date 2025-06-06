La légendre de l’étoile | Conte musical Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

La légendre de l’étoile | Conte musical

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Il était une fois… une petite étoile venant du fond de l’univers portée par la mer sur une plage.

Après avoir sauvé un être mystérieux enfermé dans une ombre, elle partira avec un bâton de pluie et un coquillage à la rencontre des enfants des 5 continents pour découvrir leurs chants, leurs instruments et le lieu secret où les mènent toutes ces voix …

Geneviève Barret voix, cithare, guitare, flûtes, percussions… .

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

English :

Once upon a time? a little star from the depths of the universe was carried by the sea onto a beach. After rescuing a mysterious being trapped in a shadow, she sets off with a rain stick and a seashell to meet children from all 5 continents

German :

Es war einmal ein kleiner Stern aus den Tiefen des Universums, der vom Meer an einen Strand getragen wurde. Nachdem er ein geheimnisvolles Wesen gerettet hat, das in einem Schatten gefangen ist, macht er sich mit einem Regenstab und einer Muschel auf den Weg, um Kinder auf allen fünf Kontinenten zu treffen

Italiano :

C’era una volta una stellina proveniente dalle profondità dell’universo e trasportata dal mare su una spiaggia. Dopo aver salvato un misterioso essere intrappolato in un’ombra, parte con un bastone della pioggia e una conchiglia per incontrare i bambini dei 5 continenti

Espanol :

Érase una vez… una estrellita de las profundidades del universo arrastrada por el mar hasta una playa. Tras rescatar a un misterioso ser atrapado en una sombra, parte con un palo de lluvia y una concha marina al encuentro de niños de los 5 continentes

