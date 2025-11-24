ERIC BENET – Elysee Montmartre Paris

ERIC BENET Début : 2025-11-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Le nombre de place est limité à 8 par commandeChanteur, auteur-compositeur, acteur et entrepreneur, Eric Benét est une figure incontournable du R&B contemporain. Révélé en 1996 avec l’album True to Myself, il s’impose rapidement par son style raffiné, mêlant soul, groove et émotion pure. Le succès de son tube Spend My Life with You (classé #1) confirme son statut d’artiste majeur. En parallèle de sa carrière musicale, Eric s’investit dans de nombreux projets, à la télévision ou au sein de la fondation caritative In A Perfect World, portée par son épouse. Il fonde également JBR Creative Group, une structure dédiée à la création artistique. Actuellement en préparation de son nouvel album Duets, Eric Benét s’entoure des plus grandes voix du R&B actuel pour livrer un projet ambitieux et fédérateur, fidèle à son élégance musicale et son sens du partage..LIVE NATION – L-R-20-7529/L-R-22-1699

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75