Éric Chacour présente son premier roman « Ce que je sais de toi », Librairie de Paris, paris

Éric Chacour présente son premier roman « Ce que je sais de toi » Vendredi 6 mars, 19h00 Librairie de Paris Paris

Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Coup de cœur de vos libraires ! Éric Chacour signe un premier roman intense et touchant sur les relations homosexuelles en Egypte dans les années 1980. La construction originale de ce joli texte le rend impossible à lâcher. Un auteur à suivre ! À lire !

Retrouvez les Livreurs pour une lecture d’extraits !

Venez découvrir « Ce que je sais de toi » publié aux Éditions Folio.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Inscription recommandée – Livre en vente sur place.

Photographie © Justine Latour

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,paris paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France

