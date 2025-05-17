ERIC DUPOND-MORETTI – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

ERIC DUPOND-MORETTI Début : 2026-03-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes contraints de reporter le spectacle de Eric Dupond-Moretti. Initialement prévu le samedi 17 mai 2025 à 20h30 au Carré des Docks du Havre, celui-ci est reporté au jeudi 5 mars 2026 à 20h30. Les billets restent valables pour cette date de report, mais sont néanmoins remboursables si vous le souhaitez auprès de votre point de vente jusqu’au 30 septembre 2025.Merci de votre compréhension.ART SCENIQUE PRESENTE EN ACCORD AVEC K-WET PRODUCTION : ERIC DUPOND-MORETTIAprès le triomphe de son premier spectacle, Eric Dupond-Moretti revient sur scène avec J’ai dit oui ! pour des représentations exceptionnelles en tournée.Epris de justice et du contradictoire, Eric Dupond-Moretti décidait en 2019 de monter surscène pour raconter ses 36 ans d’avocat et ténor du barreau.Après 4 années à la tête du ministère de la Justice, il remonte sur scène pour partager sonexpérience et raconter comme personne ce que c’est qu’être ministre et les coulisses de cette fonction.Texte de Eric Dupond-MorettiMise en scène de Philippe Lellouche

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CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76