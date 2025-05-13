Eric Dupond-Moretti « J’ai dit oui »

Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Dupond-Moretti au Forum, au Mans !

Initialement prévu le mardi 13 mai 2025 à 20h30 au Palais des Congrès du Mans, il est reporté au mercredi 4 mars 2026 à 20h30 à la salle LE FORUM.

Malheureusement en raison du changement de salle, les billets du spectacle initial ne sont pas valables pour cette nouvelle date.

Un échange est obligatoire pour accéder au spectacle où une demande de remboursement doit être faite auprès du point de vente où vous avez acheté vos billets avant le 30 septembre 2025. .

Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Dupond-Moretti at the Forum in Le Mans!

German :

Dupond-Moretti im Forum in Le Mans!

Italiano :

Dupond-Moretti al Forum di Le Mans!

Espanol :

¡Dupond-Moretti en el Foro de Le Mans!

L’événement Eric Dupond-Moretti « J’ai dit oui » Le Mans a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Le Mans