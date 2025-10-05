ERIC DUPOND MORETTI – L’EMBARCADERE Aubervilliers

ERIC DUPOND MORETTI Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Après le triomphe de son premier spectacle, Éric Dupond-Moretti revient sur scène avec « J’ai dit oui ! » pour des représentations exceptionnelles au Théâtre Marigny, à partir du 1er février 2025.Epris de justice et du contradictoire, Eric Dupond-Moretti décidait en 2019 de monter sur scène pour raconter ses 36 ans d’avocat et ténor du barreau.Après 4 années à la tête du ministère de la Justice, il remonte sur scène pour partager son expérience et raconter comme personne ce que c’est qu’être ministre et les coulisses de cette fonction.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93