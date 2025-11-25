ERIC DUPOND-MORETTI – PASINO GRAND Aix En Provence

ERIC DUPOND-MORETTI Début : 2025-11-25 à 20:30. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE en accord avec K-WET PRODUCTION : ERIC DUPOND-MORETTI – J’AI DIT OUI !Après le triomphe de son premier spectacle, Eric Dupond-Moretti revient sur scène avec J’ai dit oui ! pour des représentations exceptionnelles en tournée.Epris de justice et du contradictoire, Eric Dupond-Moretti décidait en 2019 de monter sur scène pour raconter ses 36 ans d’avocat et ténor du barreau.Après 4 années à la tête du ministère de la Justice, il remonte sur scène pour partager son expérience et raconter comme personne ce que c’est qu’être ministre et les coulisses de cette fonction.Texte de Eric Dupond-MorettiMise en scène de Philippe Lellouche

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13