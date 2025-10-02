ERIC DUPOND-MORETTI – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

ERIC DUPOND-MORETTI Début : 2025-10-02 à 20:30. Tarif : – euros.

ELDORADO PRÉSENTE EN ACCORD AVEC K-WET PRODUCTION : ERIC DUPOND-MORETTIAprès le triomphe de son premier spectacle, Eric Dupond-Moretti revient sur scène avec J’ai dit oui ! pour des représentations exceptionnelles en tournée.Epris de justice et du contradictoire, Eric Dupond-Moretti décidait en 2019 de monter surscène pour raconter ses 36 ans d’avocat et ténor du barreau.Après 4 années à la tête du ministère de la Justice, il remonte sur scène pour partager sonexpérience et raconter comme personne ce que c’est qu’être ministre et les coulisses de cettefonction.Texte de Eric Dupond-MorettiMise en scène de Philippe Lellouche

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69