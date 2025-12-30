ERIC DUPOND-MORETTI THEATRE MARIGNY – GRANDE SALLE Paris

ERIC DUPOND-MORETTI Début : 2026-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.

ERIC DUPOND-MORETTI, J’AI DIT OUI !Epris de justice et du contradictoire, Eric Dupond-Moretti décidait en 2019 de monter sur scène pour raconter ses 36 ans d’avocat et ténor du barreau. Après 4 années à la tête du ministère de la Justice, il remonte sur scène pour partager son expérience et raconter comme personne ce que c’est qu’être ministre et les coulisses de cette fonction. ACTEUREric Dupond-MorettiMETTEUR EN SCÈNEPhilippe Lellouche

THEATRE MARIGNY – GRANDE SALLE Carré Marigny 75008 Paris 75