ERIC ET QUENTIN – ERIC ET QUENTIN – PAPA PAS PAPA – LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

ERIC ET QUENTIN – ERIC ET QUENTIN – PAPA PAS PAPA Début : 2026-01-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Être ou ne pas être père ?Telle est la question… que se posent Éric et Quentin dans leur nouveau spectacle.Si pour Éric, un enfant rime avec angoissant, aliénant ou encore perte d’argent, pour Quentin heureux et tout nouveau papa, c’est au contraire l’espoir de la vie et désormais le fond d’écran, trop chou, de son téléphone.Des couches sales aux nuits blanches en passant par la joie de découvrir le sourire d’un bébé, “Papa pas papa” c’est le regard tendre, acerbe et drôle de deux hommes face à la perspective de la parentalité.Un spectacle universel où chacun se retrouve, le temps d’un débat avec le public, autour de l’amour et des biberons au lait de chèvre.

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31