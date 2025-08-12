Éric et Quentin, « Papa pas Papa » Théâtre 100 Noms Nantes

Éric et Quentin, « Papa pas Papa » Théâtre 100 Noms Nantes mercredi 4 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 20:15 – 21:35

Gratuit : non De 12 € à 24 € Tout public

Être ou ne pas être père ?Telle est la question… que se posent Éric et Quentin dans leur nouveau spectacle.Si pour Éric, un enfant rime avec angoissant, aliénant ou encore perte d’argent, pour Quentin heureux et tout nouveau papa, c’est au contraire l’espoir de la vie et désormais le fond d’écran, trop chou, de son téléphone.Des couches sales aux nuits blanches en passant par la joie de découvrir le sourire d’un bébé, “Papapapapa” c’est le regard tendre, acerbe et drôle de deux hommes face à la perspective de la parentalité.Un spectacle universel où chacun se retrouve, le temps d’un débat avec le public, autour de l’amour et des biberons au lait de chèvre.Durée : 1h20Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/