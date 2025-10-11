ERIC ET QUENTIN – SALLE R2B Vouneuil Sous Biard

ERIC ET QUENTIN Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

« Papa, pas papa »Bonne Nouvelle Productions, en accord avec Tata, présente :De & avec Eric Metzger & Quentin Margot, co-écriture Bertrand DelaireÊtre ou ne pas être père ?Telle est la question… que se posent Éric et Quentin dans leur nouveau spectacle.Si pour Éric, un enfant rime avec angoissant, aliénant ou encore perte d’argent, pour Quentin heureux et tout nouveau papa, c’est au contraire l’espoir de la vie et désormais le fond d’écran, trop chou, de son téléphone.Des couches sales aux nuits blanches en passant par la joie de découvrir le sourire d’un bébé, “Papapapapa” c’est le regard tendre, acerbe et drôle de deux hommes face à la perspective de la parentalité.Un spectacle universel où chacun se retrouve, le temps d’un débat avec le public, autour de l’amour et des biberons au lait de chèvre.

SALLE R2B 4 ESPACE RIVES DE BOIVRE 86580 Vouneuil Sous Biard 86