L’ARPEGGIATA – CHRISTINA PLUHAR – SALLE GAVEAU Paris

L’ARPEGGIATA – CHRISTINA PLUHAR – SALLE GAVEAU Paris mardi 18 novembre 2025.

L’ARPEGGIATA – CHRISTINA PLUHAR Début : 2025-11-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Philippe Maillard productions présente PRÉSENTE : L’ARPEGGIATA – CHRISTINA PLUHARCette Tour d’Or, la « Torro del Oro », est celle qui se dresse à Séville sur les rives du Guadalquivir et dont les 12 côtés veillaient sur les navires espagnols partant durant plusieurs siècles vers l’Amérique du Sud, revenant ensuite avec de véritables trésors, notamment musicaux.Nul musicien n’incarne mieux ces échanges vertigineux qu’Alonso Mudarra, né en 1508 et mort en 1580 à Séville. Les trois volumes de ses Tres Libros de música comprennent des partitions admirées dans toute l’Europe, dont on retrouve la trace un peu partout – et jusqu’à nos jours – dans le Nouveau Monde. Plus encore, ils contiennent des chansons et pièces instrumentales influencées par les danses autochtones d’Amérique.Christina Pluhar et L’Arpeggiata entreprennent un autre de ces incroyables voyages sonores dont ils sont coutumiers. Jácaras, fandangos, folías, canarios et ciacconas tant espagnols que sud-américains, joropos et pájarillos vénézuéliens dialoguent avec des œuvres de Mudarra, Murcia, Ribayas ou Pisador.________________________________________ProgrammeMudarra, Pisador, De Murcia, traditionnels du Mexique, Venezuela, Pérou, Argentine.InterprètesCéline Scheen • sopranoLuciana Mancini • mezzo-sopranoVincenzo Capezzuto • altoL’ArpeggiataChristina Pluhard • théorbe et direction________________________________________L’équipe du théâtre fait le maximum pour commencer le spectacle à l’heure. Nous vous recommandons d’arriver une demi-heure minimum avant le début du spectacle. Une fois celui-ci commencé votre placement par catégorie ne sera plus garanti et vous serez placé de façon à ne pas gêner la représentation en cours.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75