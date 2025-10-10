Éric Le Lann Quartet & Ellen Birath Quintet / Soirée d’ouverture JASS CLUB PARIS ! JASS CLUB PARIS PARIS

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30

Eric Le Lann ouvre la soirée avec un répertoire construit autour des compositions originales de l’album Eric Le Lann Quartet featuring Al Foster (label Plus Loin Music).

Aux côtés du trompettiste, deux jeunes musiciens issus du Conservatoire Supérieur de Paris, le pianiste Noé Huchard et le contrebassiste Clément Daldosso, apportent fraîcheur et inventivité. Le quartet est complété par le grand batteur Stéphane Huchard, figure incontournable de la scène jazz, auteur de nombreux albums en tant que leader.

Éric Le Lann / trompette

Noé Huchard / piano

Stéphane Huchard / batterie

Clément Daldosso / contrebasse

21h30

Pour la 2ème partie de la soirée, la chanteuse et auteure suédoise Ellen Birath réunit quelques-uns des meilleurs musiciens de Paris. Jazz mélodique, swing, soul et quelques compositions originales sont au programme.

Ellen Birath / voix

Noé Codjia / trompette

Bastien Brison / piano

Tom Guillois / contrebasse

David Paycha / batterie

22h30

Le quintet monté pour l’occasion animera ensuite la jam session !



JASS CLUB PARIS

Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, devenu squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

Tarifs en ligne : 12 à 19€

Tarifs sur place : 15 à 22€

Tarif jam session : 5€ sur place uniquement

Public adultes.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 PARIS

