Eric Luter Southern Swing Five C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Eric Luter Southern Swing Five

Mercredi 25 février 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Chaque mercredi, un concert différent jazz chaleureux, voix envoûtantes, grooves acoustiques ou rythmes venus d’ailleurs… Un programme pensé comme une promenade musicale, élégante et surprenante, fidèle à l’esprit du C2.

Avec son nouveau projet, Eric Luter réunit autour de lui une formation aussi chaleureuse qu’inspirée. À ses côtés, on retrouve ses complices de longue date Bernard Anthérieu à la guitare et Yves Buffetrille à la contrebasse? rejoints par deux jeunes prodiges du jazz nîmois, Matteo et Aurélien Berton-Schwartz, respectivement à la clarinette et au saxophone alto.





Une rencontre musicale intergénérationnelle où l’expérience se mêle à la fraîcheur des nouveaux talents.





Héritier d’une tradition qu’il connaît intimement, Eric puise son jeu de trompette dans la lignée de maîtres tels que Tommy Ladnier, Muggsy Spanier ou encore Bill Coleman. Il en retrouve la chaleur, la pudeur expressive et l’élan irrésistible. Et lorsqu’il chante, son scat, spontané et malicieux, s’inscrit dans l’esprit de Louis Armstrong, de la souplesse élégante d’un Nat King Cole ou de la douceur feutrée d’un Chet Baker.





Avec son caractère généreux, son humour naturel et une énergie communicative, Eric insuffle à cette formation un esprit de camaraderie et de joie simple, une alchimie qui se ressent immédiatement dans le jeu collectif et se transmet tout naturellement au public.





Le répertoire, composé des grands standards jazz des années 40, est entièrement revisité pour cette formation singulière, donnant un nouveau souffle à ces mélodies intemporelles. Entre swing lumineux, tendresse bluesy et envolées pleines de panache, le Southern Swing Five promet un moment musical vivant, authentique et profondément réjouissant. .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Wednesday, a different concert: warm jazz, bewitching voices, acoustic grooves or rhythms from elsewhere? A program conceived as a musical promenade, elegant and surprising, faithful to the spirit of C2.

L’événement Eric Luter Southern Swing Five Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille