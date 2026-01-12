Eric Serra Live LDLC Arena Décines-Charpieu

Eric Serra Live

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 46.5 – 46.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Plongez dans l’univers musical et visuel de ERIC SERRA LIVE en tournée dans toute la France et le 2 décembre 2026 à la LDLC Arena de Lyon-Décines

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the musical and visual universe of ERIC SERRA LIVE on tour throughout France and on December 2, 2026 at the LDLC Arena in Lyon-Décines

L’événement Eric Serra Live Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme