Eric Serra Live Palais Nikaïa Nice
Eric Serra Live Palais Nikaïa Nice vendredi 28 novembre 2025.
Eric Serra Live
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Compositeur, explorateur du son et figure majeure de la musique de film, Éric Serra façonne depuis plus de quatre décennies une œuvre singulière, à la croisée du rock, de l’électronique et du symphonique.
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr
English : Eric Serra Live
Composer, sound explorer and major figure in film music, Éric Serra has been shaping a unique body of work for more than four decades, at the crossroads of rock, electronic and symphonic music.
German : Eric Serra Live
Eric Serra ist ein Komponist, Klangforscher und eine wichtige Figur in der Filmmusik. Er hat über vier Jahrzehnte lang ein einzigartiges Werk an der Schnittstelle zwischen Rock, Elektronik und Symphonik geschaffen.
Italiano : Eric Serra Live
Compositore, esploratore del suono e figura di spicco della musica da film, Éric Serra ha dato forma a un corpus di opere unico per oltre quattro decenni, all’incrocio tra rock, musica elettronica e musica sinfonica.
Espanol : Eric Serra Live
Compositor, explorador sonoro y gran figura de la música de cine, Éric Serra lleva más de cuatro décadas dando forma a una obra singular, en la encrucijada del rock, la electrónica y la música sinfónica.
L’événement Eric Serra Live Nice a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur