Éric Serra Live Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:00 –

Gratuit : non 46,50 € à 129 € 46,50 € à 129 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/ERIC%20SERRA%20LIVE%20-21190 Tout public

Concert Compositeur, explorateur du son et figure majeure de la musique de film, Éric Serra façonne depuis plus de quatre décennies une œuvre singulière, à la croisée du rock, de l’électronique et du symphonique.Compagnon de route de Luc Besson depuis « Le Dernier combat » (1983), il a réinventé la bande originale française en la rendant organique, instinctive et profondément humaine. Après le succès de sa tournée de ciné-concerts avec « Le Grand Bleu » en 2023, il revient en 2026 pour célébrer 45 ans de création avec « Éric Serra Live ». Sur scène, il sera tour à tour bassiste, chanteur et chef d’orchestre, entouré de ses fidèles musiciens.Ce spectacle revisite ses œuvres emblématiques dans une version repensée, immersive et contemporaine.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

