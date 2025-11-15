Éric Serra & RXRA Group Théâtre Comœdia Aubagne
Éric Serra & RXRA Group Théâtre Comœdia Aubagne samedi 15 novembre 2025.
Éric Serra & RXRA Group
Samedi 15 novembre 2025 à partir de 20h. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le nom d’Eric Serra résonne mondialement comme compositeur des plus grandes musiques de film. Musicien instinctif, viscéralement attaché à son instrument de coeur, la basse électrique fretless.
Accompagné des meilleurs musiciens de jazz français, il monte le RXRA Group, reprenant ses plus grands titres, revisité dans un jazz/fusion à couper le souffle.
Thierry Eliez (claviers), Paul Cépède (guitares), Pierre Marcault (percussions), Jon Grandcamp (batterie), Renan Richard-Kobel (saxophone), Éric Serra (basse). .
Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Eric Serra is a composer of some of the world?s greatest film scores. An instinctive musician, he is viscerally attached to his heart instrument, the fretless electric bass.
German :
Der Name Eric Serra ist weltweit als Komponist der größten Filmmusiken bekannt. Er ist ein instinktiver Musiker, der seinem Lieblingsinstrument, dem fretless electric bass, tief verbunden ist.
Italiano :
Eric Serra è il compositore di alcune delle più grandi colonne sonore del mondo. È un musicista istintivo, visceralmente legato al suo strumento del cuore, il basso elettrico fretless.
Espanol :
Eric Serra es compositor de algunas de las mejores partituras cinematográficas del mundo. Es un músico instintivo, visceralmente apegado a su instrumento del corazón, el bajo eléctrico sin trastes.
L’événement Éric Serra & RXRA Group Aubagne a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile