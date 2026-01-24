ÉRIC SERRA ALTIGONE Saint-Orens-de-Gameville

ÉRIC SERRA

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Tarif : 32 – 32 – 36 EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Compositeur iconique du cinéma français et international, Éric Serra signe depuis plus de quarante ans des bandes originales devenues cultes Subway, Le Grand Bleu, Léon, Le Cinquième Élément… Artiste fidèle à l’univers de Luc Besson, il a su imposer un son immédiatement reconnaissable.

Ce concert est un véritable hommage à ses compositions pour l’écran, revisitées dans un univers jazz/fusion résolument vivant, inventif, et ancré dans l’instant présent. Improvisation, transe, virtuosité et plaisir de jouer guident ce spectacle généreux, construit comme une célébration partagée avec le public. 32 .

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 17 39

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English :

An iconic composer for French and international cinema, Éric Serra has been creating cult soundtracks for over forty years: Subway, Le Grand Bleu, Léon, Le Cinquième Élément… An artist faithful to the world of Luc Besson, he has established an instantly recognizable sound.

L’événement ÉRIC SERRA Saint-Orens-de-Gameville a été mis à jour le 2026-01-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE