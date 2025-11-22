Erica Tucceri en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Saluée comme “Impressive” par Beat Magazine, elle compte parmi les collaboratrices les plus recherchées de la ville, apparaissant sur de nombreux albums australiens incontournables, notamment ceux de Surprise Chef, Alexander Flood, ZFEX, Don Glori, Jitwam, Teymori, Close Counters, WVR BVBY et bien d’autres.

Diffusées à l’international et saluées par des artistes tels que Gilles Peterson, Benji B et Motor City Drum Ensemble, ces collaborations ont ouvert la voie à sa carrière solo.

En 2023, Erica a sorti son premier single “Iliamna” sur La Sape Records. Hypnotique clin d’œil au jazz spirituel, le morceau a été sélectionné par des programmateurs du monde entier, notamment sur BBC Radio 1 et Bandcamp Weekly. Peu après, elle a fait des débuts triomphaux au Festival international de jazz de Melbourne 2024 avec un concert à guichets fermés, où elle a dirigé et interprété une suite originale pour orchestre à cordes de dix musiciens.

Habituée des tournées internationales, Erica sera de retour au Royaume-Uni et en Europe en novembre 2025 – cette fois à la tête de son propre groupe. Prête à présenter sa musique en avant-première dans l’hémisphère nord, elle prépare également la sortie de son premier album.

Erica Tucceri : flûtes, composition

Killian Rebreyend : claviers

Pablo Auguste : basse

Quentin Braine : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/