ERICK BAERT – ERICK BAERT ILLUSIONS VOCALES – SALLE FREDERIC MISTRAL Chateauneuf Le Rouge samedi 11 octobre 2025.

Cette fois-ci, Erick BAERT vous emmène dans un univers où les voix résonnent avec une puissance inégalée, où chaque note est une invitation à l’évasionImaginez-vous au cœur d’une ambiance digne des plus grands stades, où l’énergie du public se mêle à la magie des performances. Ce show vous promet une soirée riche en émotions, en rires et en surprises. Des classiques intemporels de légendes tels que Freddie Mercury ou Elvis Presley, aux rythmes entraînants des Black Eyed Peas ou Coldplay et des voix envoûtantes comme celles de Céline Dion, sans oublier la nouvelle génération d’artistes qui enflamme les charts.Avec une mise en scène et des arrangements audacieux, attendez-vous à vivre ou revivre des moments inoubliables, où l’humour se mêle à l’émotion, et où chaque chanson devient une célébration de la diversité musicale. Des duos inattendus, des medleys explosifs et des surprises qui vous laisseront sans voix sont au programme !Rejoignez Erick BAERT pour ce voyage musical palpitant, où les voix s’élèvent, les cœurs battent à l’unisson, et où la magie opère à chaque instant. Ensemble, faisons vibrer nos émotions et célébrons la puissance de la musique.

SALLE FREDERIC MISTRAL MONTEE DE L’EGLISE 13790 Chateauneuf Le Rouge 13