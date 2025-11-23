ERICK BAERT – ESPACE AGORA Santes

EX UTERO Début : 2025-11-23 à 15:00. Tarif : – euros.

EX UTEROUne femme naît-elle que si elle devient mère ? La vie, parfois, t’oblige à n’être que toi…Elle regarde son grand fils, qui s’apprête à quitter le nid. Comme pour le retenir encore un peu, elle rejoue ses souvenirs avec lui. Une vie de maman, tendrement imparfaite. Une vie de femme, à la fois drôle et crue.Mais d’où vient donc ce sentiment de solitude et cette voix lancinante, qui s’immisce comme une pensée parasite ? L’enfant doit partir, maintenant. Comme il est arrivé. Et si ce n’était qu’un début ?Un seule-en-scène qui mêle l’utile à l’artistique dans lequel Sabrina Nanni jongle avec nos émotions pendant une heure pleine d’authenticité. Du personnel à l’universel… Le spectacle dans les médias« On est touchés et, en même temps, on rit beaucoup. Courez voir Ex Utero ! » CULTUREBOX« Une mise en scène minimaliste et puissante accentue la force narrative et émotionnelle du spectacle. » FRANCE BLEU – ICI« Une comédie engagée et teintée d’humour avec un message bouleversant, fort et intense. » LE PROGRESEquipe artistiqueAvec Sabrina NanniCollaboration artistique : Sally MicaleffTextes : Sophie BrugeilleAttention : Nos spectacles commencent à l’heure indiquée sur votre réservation. Nous vous informons que 5 minutes avant le début du spectacle, votre placement en salle n’est plus garanti. Au-delà, vous serez placé de façon à ne pas gêner la représentation en cours.Compte-tenu de la circulation et de la grande difficulté à se garer dans ce quartier de Paris, il est fortement déconseillé de venir en voiture.Nous vous conseillons les transports en commun, le métro se trouvant à moins de 100m de l’entrée du théâtre. Les enfants peuvent assister aux spectacles à partir de 4 ans. Vous devez leur réserver un billet de spectacle quelque soit leur âge.Certains spectacles n’étant pas adaptés aux jeunes enfants, nous vous conseillons de prendre connaissance du contenu et de la durée du spectacle avant de réserver. Nos équipes sont également à votre disposition pour vous donner plus de précisions.

LA SCENE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75