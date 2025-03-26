ERICK BAERT – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

ERICK BAERT Début : 2025-12-19 à 20:30. Tarif : – euros.

– ILLUSIONS VOCALES -Préparez-vous à vivre une expérience unique lors de ce deuxième opus !Cette fois, Erick BAERT vous emmène encore plus loin.Ce show vous promet un voyage musical riche en émotions, en rires et en surprises, de Barry White à Johnny Halliday, de Pavarotti à Serge Lama, en passant par Céline Dion ou Mika.Erick vous transportera encore dans l’ambiance des plus grands stades avec Freddie Mercury, Elvis Presley ou Coldplay. Dans une mise en scène originale, innovante qui fait la part belle au talent de l’artiste.Une performance vocale extraordinaire, mais pas que … Une présence sur scène incroyable !Une façon étonnante d’entrer dans la peau et la gestuelle des artistes. Une complicité prodigieuse avec les spectateurs. Une énergie puissante et communicative.Le spectacle devient ainsi un moment unique partagéOn vibre, on rit, on chante, … On en ressort totalement électrisé, joyeux, heureux en n’ayant pas vu le temps passer : Petits et grands en redemandent ! Catégorie : Concert d’humour

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10