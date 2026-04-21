ERICK BAERT – THE VOICE’S PERFORMER – ERICK BAERT Le Grand Point Virgule Paris
ERICK BAERT – THE VOICE’S PERFORMER – ERICK BAERT Le Grand Point Virgule Paris mardi 21 avril 2026.
ERICK BAERT – THE VOICE’S PERFORMER – ERICK BAERT Début : 2026-04-21 à 19:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75
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