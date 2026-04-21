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ERICK BAERT – THE VOICE’S PERFORMER – ERICK BAERT Le Grand Point Virgule Paris

ERICK BAERT – THE VOICE’S PERFORMER – ERICK BAERT Le Grand Point Virgule Paris

ERICK BAERT – THE VOICE’S PERFORMER – ERICK BAERT Le Grand Point Virgule Paris mardi 21 avril 2026.

Lieu : Le Grand Point Virgule

Adresse : 8bis rue de l'arrivee

Ville : 75015 Paris

Département : 75

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 19:00

ERICK BAERT – THE VOICE’S PERFORMER – ERICK BAERT Début : 2026-04-21 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75

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